Убрать фон, чутьотдалить м и ж друг от друга.Разделить экран на две части. Слева огонь, ад, чертята, справа облака небо,ромашки , у девушки рога как у черта, у парня крылья ангела за спиной. На его ...
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- Обложка для трекаОбработка фотографий13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $12
Нужна обложка для трека, Подробнее в лсОбложка для трекаИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно создать обложку для трека в будущем возможно для альбома. По цене договоримся. По срокам тоже.Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки38 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $400
Нужно нарисовать обложку для трека. Даем полную творческую свободу. Название трека "12 macallan" (вид виски). Трек о не взаимной любви. Чтоб выбрать исполнителя я прошу нарисовать примерный набросок того, что будет на обложке. Таким образом я ...Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки50 заявокЗакрытгод назад
- $50
Название трека "дорога", смысл в тернистом пути, пройдя который ждет успех. Текст трека: сколько поражений но я всё равно буду целиться в мишени которые наметил я должен делать деньги делать по КД их в стакане снова отрава, она расслабит это было в ...Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрытгод назад
Требуется сделать обложки для треков в размерах 3000x3000 Стиль треков: Hip-Hop, Trap Пример понр. работ прикрепил Готов обсудить детали в тг (скину лично)Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать красивую обложку для трека. Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ художник. Цена обговаривается лично. Нужен профессиональный графический художник. Желательно указывать контактные данные.Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт2 года назад
- $7
Обложка трека нужно сделать фортепиано, пианино в небе с облаками и так далее. Пример сброшу вам.)Обложка для трекаОбработка фотографий28 заявокЗакрыт2 года назад
нужна обложка в стиле скотта пилигримма с алыми волосами, в золостистых круглых очках и рамоной флауэрс на ладошке с русыми волосами которая отправляет воздушный поцелуй скотту, который слегка стесняется происходящего, черный фон с разноцветными сердечками ...Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад
Хочу обложку для трека на площадкиОбложка для трекаИллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт2 года назад
За основу должен браться логотип машины Audi. Четыре кольца нужно как-то красиво обыграть, чтобы минималистично выглядело и ничего лишнего не было на обложке. Должно получится что-то выделяющееся, запоминающееся. Размеры обложки должны быть соответствующие. Правила обложки ...Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт2 года назад
Хай, нужна обложка для трека, кто умеет делать и не завышать цену, готов поработать ✈Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна обложка для трека буду заливать на муз.площадки. Есть стоковая картинка, которую необходимо сделать ключевой на обложке, в прикрепе: формат eps. На обложке если будет уместно можно добавить надпись М.В.С.Т. По цветовой палитре ...Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Доброго времени суток, мне необходимо получить эскизы, а желательно готовые рисунки 2-ух персонажей для мобильной игры о современном русском рэпе. Арт-стиль - 2D стилизация (комикс-шарж). Необходимы 2 персонажа: Моргенштерн и его БратоСын. Для более тонкого ...Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно нарисовать обложку для трека с названием «Жавемю», что это значит можно загуглить в интернете) обложка должна быть какая то мистическая на ней должно быть название трека «Жавемю» и исполнитель где то внизу справа «MrDega” ...Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо с нуля нарисовать обложку для паблика Вконтакте, автарку туда же иииии обложку для трека) Все это должно быть плюс-минус в одной стилистике, референсы предоставлю, также открыта к идеям. Рисовать нужно с нуля, ранних материалов ...Обложка для трекаБаннеры9 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Нужно нарисовать текст на обложке к треку, по примеру, работы на 15 минутОбложка для трекаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $12
Нарисовать обложку для трека, где я на небольшом мостике мостике лицом к морю с гитарой на плече, море в диком шторме, гроза. Детали рисунка обсудим позже.Обложка для трекаИллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать макет в adobe illustrator для печати. Примеры на картинках Нужно сделать с этим треком "104 ANIKV Белый флаг" Чтобы была обложка, название трека , полоска длительности трека , значки "стоп" , "дальше" , ...IllustratorОбложка для трекаВерстка полиграфии16 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте,сделаю обложку для вашего трека или альбома за договорную цену,примеры предоставлены,могу сделать рисованную или нетОбложка для трекаИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 года назад