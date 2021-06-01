Нарисовать обложку для трека

$12
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Закрыт26 заявок671 просмотр

Нарисовать обложку для трека, где я на небольшом мостике мостике лицом к морю с гитарой на плече, море в диком шторме, гроза. Детали рисунка обсудим позже.

4 года назад
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