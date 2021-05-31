Нарисовать векторные иллюстрации для сайта

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Закрыт22 заявки742 просмотра

приветствую!

в настоящий момент идет разработка проекта - сайт визитка. 

процесс:

первая стадия - знакомство, переговоры и согласование

вторая - эскиз, если все ок? идем дальше

третья - завершающая - оплата и передача исходников

растровая графическая иллюстрация - простите сейчас не интересует.

Результатом вашего труда ожидаю получить файлы, в формате SVG.

А также исходный материал для редактора, предпочтение - Adobe Illustrator.

Речь идет о дизайне главной страницы сайта.

Поэтому хотелось бы удивить компоновку элементов на странице.

В пропорциях мобильного устройства и большого экрана.

Удачный пример: https://ua.ecb.bz/

Три картинки сразу рассказали всю суть о деятельности компании:

    • находим
    • проверяем
    • отправляем
В какой-то мере речь идет о плагиате хорошей идеи :)

В нашем случае:

  • Выкуп товаров под заказ И Поиск и проверка контрагента. (две разные услуги, но первый шаг в сотрудничестве, возможно это как-то можно обыграть) но две отдельные иллюстрации нужны точно, возможно будем показывать 50/50
  • согласование деталей заказа
  • подготовка и подписание контракта
  • оплата
  • контроль качества
  • отправка
  • доставка
думаю тут по каждому пункту нужно подготовить ТЗ, а то обсуждать как-то объемно и абстрактно сложно.

Будем рады сотрудничеству и результату, который будет радовать нас и посетителей нашего сайта.

да, чуть не забыл, цвет фона: #ffefe8

4 года назад
untitledengineer
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