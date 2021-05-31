Дополнить уже существующий стикерпак, в дальнейшем анимировать его
Нарисовать векторные иллюстрации для сайта
приветствую!
в настоящий момент идет разработка проекта - сайт визитка.
процесс:
первая стадия - знакомство, переговоры и согласование
вторая - эскиз, если все ок? идем дальше
третья - завершающая - оплата и передача исходников
растровая графическая иллюстрация - простите сейчас не интересует.
Результатом вашего труда ожидаю получить файлы, в формате SVG.
А также исходный материал для редактора, предпочтение - Adobe Illustrator.
Речь идет о дизайне главной страницы сайта.
Поэтому хотелось бы удивить компоновку элементов на странице.
В пропорциях мобильного устройства и большого экрана.
Удачный пример: https://ua.ecb.bz/
Три картинки сразу рассказали всю суть о деятельности компании:
- находим
- проверяем
- отправляем
В нашем случае:
- Выкуп товаров под заказ И Поиск и проверка контрагента. (две разные услуги, но первый шаг в сотрудничестве, возможно это как-то можно обыграть) но две отдельные иллюстрации нужны точно, возможно будем показывать 50/50
- согласование деталей заказа
- подготовка и подписание контракта
- оплата
- контроль качества
- отправка
- доставка
Будем рады сотрудничеству и результату, который будет радовать нас и посетителей нашего сайта.
да, чуть не забыл, цвет фона: #ffefe8
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