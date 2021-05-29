Нужен логотип игры

$15
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Закрыт8 заявок662 просмотра

Тематика игры ВОВ (Великая отечественная война). В прикрепленных файлах примеры стиля логотипа которые нравятся, стиль игры и заставка где будет логотип. Игра называется "Храбрый полк"

Мне нужен прямоугольный логотип с полным названием игры. Также в логотипе может присутствовать военная техника (танки, самолеты и т.д.) или солдаты и офицеры.

Логотип должен быть в металлическом стиле, желательно. Ну или цвета должны идеально вписываться в стиль игры "Храбрый полк".

Нужен солидный и объемный логотип. Халтуру на уровне начальных классов не предлагать

4 года назад
benkerrry
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Иллюстрации и Рисунки
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