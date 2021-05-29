Добрый день . Необходимо отрисовать иллюстрации( около 10 шт ) по готовым референсам в стилистике такой : https://youtu.be/ENg68WdTb38 . Иллюстрации разной сложности , есть много повторений , будет три персонажа( так же по реыеренсам) . ...
Нужен логотип игры
Тематика игры ВОВ (Великая отечественная война). В прикрепленных файлах примеры стиля логотипа которые нравятся, стиль игры и заставка где будет логотип. Игра называется "Храбрый полк"
Мне нужен прямоугольный логотип с полным названием игры. Также в логотипе может присутствовать военная техника (танки, самолеты и т.д.) или солдаты и офицеры.
Логотип должен быть в металлическом стиле, желательно. Ну или цвета должны идеально вписываться в стиль игры "Храбрый полк".
Нужен солидный и объемный логотип. Халтуру на уровне начальных классов не предлагать
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