Нужен логотип игры

Тематика игры ВОВ (Великая отечественная война). В прикрепленных файлах примеры стиля логотипа которые нравятся, стиль игры и заставка где будет логотип. Игра называется "Храбрый полк"

Мне нужен прямоугольный логотип с полным названием игры. Также в логотипе может присутствовать военная техника (танки, самолеты и т.д.) или солдаты и офицеры.

Логотип должен быть в металлическом стиле, желательно. Ну или цвета должны идеально вписываться в стиль игры "Храбрый полк".

Нужен солидный и объемный логотип. Халтуру на уровне начальных классов не предлагать