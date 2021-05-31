Обрисовать рисунок в Иллюстраторе

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка87 просмотров

Нужно обрисовать рисунок в Иллюстраторе.

все элементы должны быть сгруппированы по типу.

https://drive.google.com/file/d/1ALV2DPpmD1T9ad0p1IbCFQTELTnM24UO/view?usp=sharing

4 года назад
stomacademy
Алексей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад
$11
2 дня
Escrow
Работа выполнена в срок. Быстрая коммуникация
Все отлично. Четкая задача и быстрая оплата.

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yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад