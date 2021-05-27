Рекламные креативы для соц сетей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершеннет заявок242 просмотра

Нужны рекламные креативы для соц сетей в количестве 7 шт.

4 года назад
NKostyriev
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maxlav
Лавров 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$45
2 дня
Быстро выполненная работа, по оговоренному тз. Как всегда все быстро и качественно. Рекомендую Спасибо, будем и дальше сотрудничать.
Четкое ТЗ, что редко встречается, постоянная обратная связь, что очень упрощает работу и быстрая оплата. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

maxlav
Лавров 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад