Фотошоп , 3 картинки

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен20 заявок634 просмотра

Здравствуйте. Нужно подправить несколько деталей на 3 картинках. 

Сами картинки скину только выбранному специалисту. 

Обьем работ: 

1. картинка 1 и 2 буквально 2 черты сдвинуть.

2. картинка 3 поменять текст надписи. 

4 года назад
assa21
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

anot02
25 лет
4 года в сервисе
Была
9 дней назад
4 года назад
$8
1 день
Escrow
Анастасия справилась с заданием в фотошопе четко согласно ТЗ , уложилась в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Анастасия, спасибо за сотрудничество! ТЗ было поставлено четко, буду рада поработать с вами еще. Рекомендую!

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