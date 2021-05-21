Разработать 50 картинок для инстаграмма по примерам

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Закрыт41 заявка887 просмотров

Добрый день

Разработать 50 картинок для инстаграмма по примерам (дам в psd файле)

От вас требуется только накладывать текст на картинку и соблюдать цветовой и композиционный стиль.

Примеры во вложении

4 года назад
akorobkov
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