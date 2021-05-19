Подготовить принты для игровой консоли

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Закрыт10 заявок545 просмотров

Необходимо подготовить принты для игровой консоли (30 принтов)

Тематика: компьютерные игры, аниме и т.д. темы предоставлю

Материал для принтов есть, но его необходимо доработать.

Бюджет 3000 руб (бюджет небольшой, так как материалы уже есть, необходимо их немного доработать и посадить на мокап).

Единственный момент, сжатые сроки (не на завтра конечно, но неделя-полторы на выполнение)

+ готовы рассмотреть Ваши предложения о цене выполнения работы

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