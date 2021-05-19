Создать картинку

Я представитель студии фитнеса. Нам необходимо создать несколько картинок "шаблонов" для размещения в инстаграм. Прикрепляю примеры, как нам делали подобную работу, там стоит обратить внимание на фирменные цвета, стиль. Нужно будет два формата: jpg и psd. Нужны картинки для расписания и для персональных занятий. по запросу можем предоставить фото студии, тренеров.

ссылка с примером

https://disk.yandex.ru/d/zEuywVnMtUCK_w