Доброе всем время суток. Нужно сделать картинки для оформления в vk и в инстаграмме для сити фермы, занимающейся выращиванием микрозелени. Логотип. Варианты, предложенные другими фрилансерами. Фотографии микрозелени по ссылке ...
Создать картинку
Я представитель студии фитнеса. Нам необходимо создать несколько картинок "шаблонов" для размещения в инстаграм. Прикрепляю примеры, как нам делали подобную работу, там стоит обратить внимание на фирменные цвета, стиль. Нужно будет два формата: jpg и psd. Нужны картинки для расписания и для персональных занятий. по запросу можем предоставить фото студии, тренеров.
ссылка с примером
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