Обо мне
Привет! Меня зовут Умар. Я дизайнер. Опыт работа 4 года.
Технологии:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Corel Draw
Adobe Lightroom
After Effects
Premiere Pro
плюс: Proshow Producer, Word, MS Power Point.
Могу сделать:
Флееры;
Визитки;
Все виды наружные рекламы;
Логотипы;
Фото-манипуляции;
ПОРТФОЛИО в Бихенс : https://www.behance.net/umarjonabdulvohidov
Сделаю быстро и качественно!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Логофолио 202212 просмотров
- Логотип для компании "Симпл лайн"50 просмотров
- Halloween45 просмотров
- Моя работа в фотошопе67 просмотров
- Логотип Sunbeam76 просмотров
- Лого для бургер кафе98 просмотров
- Логотип для Code Camp102 просмотра
- Логотип для Strive2Code93 просмотра
- Логотип для QA Pro Club94 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
3 года назад
Выбрал Умара увидев его предварительные эскизы на основе задания. Понравилось его видение как должен выглядеть логотип и цветовая палитра. В целом понравился подход к делу. Умар предлагает несколько вариантов на выбор. Один как я просил, второй который по его мнение выглядит лучше. В итоге всегда выбирал его вариант :) Спасибо, Умар.
Ответный отзыв
Дмитрий очен хороший заказчик! Рекомендую сделать его заказы!
$7
10 баллов
3 года назад
Умар отлично справился с работой. Все сделано моментально, чему я был очень удивлён и рад. Качество работы превышает ожидания. Однозначно рекомендую как исполнителя вашей работы.
Ответный отзыв
Максим отличный заказчик!