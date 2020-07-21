U-creative

Умар Абдулвохидов U-creative

 
28 летУзбекистан/Наманган
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Обо мне

Привет! Меня зовут Умар. Я дизайнер. Опыт работа 4 года.

Технологии:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Corel Draw

Adobe Lightroom

After Effects

Premiere Pro

плюс: Proshow Producer, Word, MS Power Point.

Могу сделать:

  • Флееры;

  • Визитки;

  • Все виды наружные рекламы;

  • Логотипы;

  • Фото-манипуляции;

  • ПОРТФОЛИО в Бихенс : https://www.behance.net/umarjonabdulvohidov

    Сделаю быстро и качественно!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Dezarr
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
9 баллов
3 года назад
Сделать логотип для соц сетей
Выбрал Умара увидев его предварительные эскизы на основе задания. Понравилось его видение как должен выглядеть логотип и цветовая палитра. В целом понравился подход к делу. Умар предлагает несколько вариантов на выбор. Один как я просил, второй который по его мнение выглядит лучше. В итоге всегда выбирал его вариант :) Спасибо, Умар.
Дмитрий очен хороший заказчик! Рекомендую сделать его заказы!
Ответный отзыв
maximrud10
Максим 
30 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Создать простую обложку и лого для
Умар отлично справился с работой. Все сделано моментально, чему я был очень удивлён и рад. Качество работы превышает ожидания. Однозначно рекомендую как исполнителя вашей работы.
Максим отличный заказчик!
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