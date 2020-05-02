maximrud10

Максим maximrud10

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
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Периодически работаем с Максимом,отличный человек,доволен сотрудничеством! Рекомендую данного заказчика,как ответственного и адекватного! Побольше бы таких)
Очень доволен работой Евгения! Обращался уже несколько раз и в дальнейшем для выполнения таких работ будут обращаться сразу к Евгению. Все сделано быстро и качественно. Постоянно на связи. Благодарю за сотрудничество, однозначно рекомендую к выбору исполнителем вашей работы!
Ответный отзыв
ransoq
Максим 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Немного изменить HTML код
HTML
С Максимом приятно работать, все четко и по делу. Был рад сотрудничеству, рекомендую каждому!
Максим ответственный исполнитель, всё сделал в кратчайшие сроки и именно так как мне было необходимо. Советую для выбора исполнителем вашей работы.
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата моментально. Мои рекомендации!
От работы с Евгением осталось положительное впечатление. Выполнил всё крайне быстро, качественно, за приемлемую сумму. Однозначно рекомендую Евгения к выбору исполнителем для вашего заказа, не пожалеете.
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U-creative
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
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Максим отличный заказчик!
Умар отлично справился с работой. Все сделано моментально, чему я был очень удивлён и рад. Качество работы превышает ожидания. Однозначно рекомендую как исполнителя вашей работы.
Ответный отзыв
dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
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Все отлично, быстрая коммуникация, быстрая оплата, у заказчика четкое понимание того, что он хочет. Однозначно рекомендую!
Выполнил работу качественно,очень быстро и недорого. Предложил несколько вариантов. Однозначно рекомендую как исполнителя. Работой остался доволен. Спасибо!
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