maximrud10

Необходимо править, подробности в лс
- $10Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Написать рецензию к одной из двух статей ниже: https://clck.ru/SQMah https://clck.ru/SQMasКопирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Имеется HTML код с описанием товара и т.д. Необходимо оптимизировать текст, убрать лишнии пробелы между строками и т.д. Работы не много. На картинке красные квадраты это то чего не должно быть (пробелы, отступы). Думаю задание в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Данные для задания скину, ниже стандарт. Необходима для вставки в word. Специальная печать для квитанций – овальной формы, с поперечной (горизонтальной) длиной 4 см и вертикальной длиной 3 см, красного цвета. В ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать тематическую картинку с названием магазина , на подобии логотипа, цветовая гамма не должна отличаться от основной обложки. Не менее 300x300 пикселей. Возможно сокращение названия магазина на картинке, жду от Вас предложений.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо создать картинку(обложку) для шапки профиля размером 1200x270. И картинку профиля. Пример во вложении. Тема: Nintendo,Pokemon,star wars,zelda и тому подобные известные персонажи.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо изменить фон на фото 1. Пример как на фото 2. Просто синий фон без всяких знаков и т.д.Завершен5 лет назад
- $5
Для ребрендинга нужно обработать PDF файлы в Photoshop, изменить цвет убрать ненужные элементы, добавить недостающие, цветокоррекция.Завершен5 лет назад
Необходимо кое что изменить на фотографии текста.Завершен5 лет назад