Необходимо сделать тематическую картинку с названием магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки297 просмотров

Необходимо сделать тематическую картинку с названием магазина , на подобии логотипа, цветовая гамма не должна отличаться от основной обложки. Не менее 300x300 пикселей. Возможно сокращение названия магазина на картинке, жду от Вас предложений.

5 лет назад
maximrud10
Максим 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Выполнил работу качественно,очень быстро и недорого. Предложил несколько вариантов. Однозначно рекомендую как исполнителя. Работой остался доволен. Спасибо!
Все отлично, быстрая коммуникация, быстрая оплата, у заказчика четкое понимание того, что он хочет. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад