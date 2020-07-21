Разработка 6 дизайн макетов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки688 просмотров

Школа виндсерфинга, есть прототип, будет ТЗ по проекту. Хотелось бы добиться вауэффекта, отрисовать сайт локонично, но в стиле "виндсёрфинг дарит радость жизни и свободу человека". Хотелось бы увидеть ваши работы (может в данной сфере) и ваше предложение по цене) 

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mediamax
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