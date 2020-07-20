Тильда, сделать верстку сайта из дизайн проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок784 просмотра

вот ссылка на дизайн проект https://www.figma.com/file/nNoTC3aLaqsdmf0lWq8Aws/Smokoff.by?node-id=0%3A1

Node.jsTilda
5 лет назад
guest_15952375399175
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Гульжана
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Жаркынбек
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Максим
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Милена
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Леонид
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 отзывов(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сообществ

    $10

    Добрый день.  Сейчас необходимо разработать дизайн для профиля в Instagram и сообществ. Оставляйте свои портфолио работ и стоимость разработки обложки сообщества, шаблона постов, товаров, актуального для instagram.  Не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта медицинской тематики

    Необходимо сделать вариант дизайна (правок с моей стороны не будет). ТЗ прилагается. Данная работа будет оплачена. Выберу несколько исполнителей.  Тот вариант, который понравится больше всего - с ним ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Требуется адаптивный дизайн для небольшого интернет-магазина. ТЗ  прилагается. Просьба сообщать цены и сроки. Низкобюджетные варианты приветствуются. Желательна возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе по ...

    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходим дизайн сайта с адаптацией под мобильную версию. Что требуется:  веб сайт, пока склоняюсь к многостраничнику, но лендинг тоже рассматривается. Сфера бизнеса: fulfilment Center. У нас 2 склада в сша, на которые мы принимаем посылки ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад