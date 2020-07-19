Требуется скопировать дизайн сайта для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок713 просмотров

Добрый день.

Требуется скопировать (рипнуть) дизайна готового сайта в шаблон Wordpress. Более подробная информация в прикрепленном ТЗ.

WordPress
5 лет назад
AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Эдуард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лидия
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Иван
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
19 лет в сервисе
Был
24 дня назад
277 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина

    Требуется адаптивный дизайн для небольшого интернет-магазина. ТЗ  прилагается. Просьба сообщать цены и сроки. Низкобюджетные варианты приветствуются. Желательна возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе по ...

    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходим дизайн сайта с адаптацией под мобильную версию. Что требуется:  веб сайт, пока склоняюсь к многостраничнику, но лендинг тоже рассматривается. Сфера бизнеса: fulfilment Center. У нас 2 склада в сша, на которые мы принимаем посылки ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта консерватории

    $150

    Нужно разработка адаптивный дизайн сайта консерватории. Стилистика своевременная классика с необычными расположением блоков. Примерно страниц 8-10 Сайт будет на 4 языках, но макет надо на русском. Можно брать русскую версию. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать веб дизайн интернет магазина.

    Доброго дня! У меня есть примеры сайтов, я хочу сделать в схожей стлистике, свой интернет магазин. Необходимо будет практически скопировать визаул с сайтов, с рядом корректировок и предоставить в PSD файлах. Пример ...

    Дизайн сайтов71 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн, шаблон сайта.

    Ищу талантливого, возможно и без опыта и портфолио, дизайнера для совместного(ых) проекта(ов). У меня опыта тоже маловато, но есть тема... Опыт будем нарабатывать совместно )). Подробности при переписке и потом по телефону.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн главной страницы сайта

    Разработать дизайн главной страницы сайта в psd для юридической компании. В заявке укажите: подобные выполненные проекты в портфолиопримерная стоимость макета и сколько понадобится времени на его выполнение

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад