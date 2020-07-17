Разработка списка клиентов с акциями, страница акции, купон, колесо фортуны по секторам с выигрышами, доработка страницы победителей. Техническое задание выложу позже.
Разработать дизайн главной страницы сайта
Разработать дизайн главной страницы сайта в psd для юридической компании.
В заявке укажите:
- подобные выполненные проекты в портфолио
- примерная стоимость макета и сколько понадобится времени на его выполнение
Заявки фрилансеров
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