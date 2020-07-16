Дизайн схемы на сайт

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Закрыт11 заявок737 просмотров

У нас есть базовый дизайн нашего сайта, но в нем не хватает “графики”: баннер, схемы. 

Для них зарезервировано место, из нужно стилистически верно подобрать и нарисовать. Требуется помощь художника. 

Нужно начать со схемы: у нас есть скетч карандашом, нужно сделать дизайн схемы так, чтобы он вписывался в наш сайт.

5 лет назад
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