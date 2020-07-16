Дизайн схемы на сайт

У нас есть базовый дизайн нашего сайта, но в нем не хватает “графики”: баннер, схемы.

Для них зарезервировано место, из нужно стилистически верно подобрать и нарисовать. Требуется помощь художника.

Нужно начать со схемы: у нас есть скетч карандашом, нужно сделать дизайн схемы так, чтобы он вписывался в наш сайт.