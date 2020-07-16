Необходимо продумать и создать дизайн для личного кабинета сервиса QOT.BY - Продумать удобство пользователей и навигацию по сайту - Отрисовать около 7-8 страниц личного кабинета сайта
Дизайн схемы на сайт
У нас есть базовый дизайн нашего сайта, но в нем не хватает “графики”: баннер, схемы.
Для них зарезервировано место, из нужно стилистически верно подобрать и нарисовать. Требуется помощь художника.
Нужно начать со схемы: у нас есть скетч карандашом, нужно сделать дизайн схемы так, чтобы он вписывался в наш сайт.
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