Коррекции дизайна страницы открытки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка182 просмотра

Есть задача внести некоторые коррекции в дизайн одной из страниц сайта. 

Конкретно надо внести коррекции в страницу товара (открытка) https://dadarik.com/ru/catalogue/greetcard/family?card=264

Добавить блок отзывов, поставить кнопку попробовать бесплатно и прочие фишки, которые увеличат конверсию. Сейчас посетители уходят с сайта до покупки именно со страницы товара. 

5 лет назад
Romanjem
Роман 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
$30
3 дня
Андрей очень четко уловил идею, исполнил все в срок и качественно. Коммуникация легкая, правки вносит мгновенно. Будем сотрудничать и по другим проектам. Рекомендую!
Благодарю за интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству. Все на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад

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