Всем Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн и структуру сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с ...
Коррекции дизайна страницы открытки
Есть задача внести некоторые коррекции в дизайн одной из страниц сайта.
Конкретно надо внести коррекции в страницу товара (открытка) https://dadarik.com/ru/catalogue/greetcard/family?card=264
Добавить блок отзывов, поставить кнопку попробовать бесплатно и прочие фишки, которые увеличат конверсию. Сейчас посетители уходят с сайта до покупки именно со страницы товара.
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