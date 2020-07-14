Дизайн лендинга

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок1012 просмотров

Разработать дизайн лендинга услуги + адаптивы

5 лет назад
seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$350
5 дней
Благодарю за отличную работу!
🚀 В очередной раз все супер 🚀 На связи, быстрая оплата, хорошо подготовленное ТЗ -- комфортно работать! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Лев
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
40 отзывов
5 лет назад
Расул
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
Алексей
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
61 отзыв
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Юлия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Алексей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
397 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
52 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
Александр
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
48 отзывов
5 лет назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
Максим
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
135 отзывов
5 лет назад
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
140 отзывов
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
79 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна азартного сайта.

    $270

    Всем Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн и структуру сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте господа, дизайнеры. Требуется дизайн технологично сайта. Направление - инжиринг, системы автоматизации, роботизирования.  Необходимо отрисовать  10 макетов, частично адаптив для некоторых блоков, полное ТЗ с подробными вводными и референсами вышлю откликнувшимся.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Частичный редизайн и полная верстка сайта

    Требуется ответственный и аккуратный исполнитель для полной переверстки сайта remplanner.ru с редизайном отдельных страниц. Текущий фронт-енд сайта достаточно серьезно устарел, принято решение полностью переверстать проект с сохранение общей канвы дизайна, при этом с внесением изменений ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQuery
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга на один экран

    Нужен красивый, современный и продающий дизайн лендинга на один экран для последующего перехода с него на полноценные сайты Примерный макет: https://yadi.sk/d/R3h_fi6wUjIQtQ ТЗ Нарисовать красивый, современный и продающий дизайн лендинга ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн размещения информаци на 1 из страниц сайта

    Есть материал (наполнение), которое нужно разметить на сайте. но нет общей картинки как это сделать красиво, привлекательно. Необходимо предложить варианты как это можно подать (т.е. прорисовать визуально - шапка и подвал сайта есть, ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад