Дизайн размещения информаци на 1 из страниц сайта

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Закрыт25 заявок936 просмотров

Есть материал (наполнение), которое нужно разметить на сайте.

но нет общей картинки как это сделать красиво, привлекательно.

Необходимо предложить варианты как это можно подать (т.е. прорисовать визуально - шапка и подвал сайта есть, стилистика есть). 

Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1SXQUikn7Aiq2hAWvIoIhaDP_RDTwONag-D8mpUanX9k/edit#

5 лет назад
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