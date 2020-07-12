Дизайн размещения информаци на 1 из страниц сайта

Есть материал (наполнение), которое нужно разметить на сайте.

но нет общей картинки как это сделать красиво, привлекательно.

Необходимо предложить варианты как это можно подать (т.е. прорисовать визуально - шапка и подвал сайта есть, стилистика есть).

Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1SXQUikn7Aiq2hAWvIoIhaDP_RDTwONag-D8mpUanX9k/edit#