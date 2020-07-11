Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и ...
Дизайн соц сетей
Здравствуйте!
Ищу дизайнера для оформления соц сетей (брендбук, стилистика, креативы для рекламных компаний и тд.)
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