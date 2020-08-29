С удовольствием помогу Вам с любыми проектами

Ну что ж, добро пожаловать, сейчас я немного расскажу о себе ^-^

Биография:

Меня зовут Андрей, мне 19 лет и я учусь в немецком университете на дизайнера. Имею опыт работы в сфере UX/UI более 2х лет + много работаю на фрилансе (пришлось создать новый аккаунт, т.к. к прошлому больше нет доступа :(). ТАКЖЕ, проходил множество курсов (как зарубежные, так и отечественные), учился на профессию Веб-дизайнера в университете Skillbox. Работал как UX/UI дизайнером, делал моб. приложения и сайты, так и графическим, делал рекламу во всех её видах.

Skills:

Figma

Adobe XD ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Photoshop CC

Illustrator CC

дизайн корпоративных сайтов

дизайн лендингов

дизайн интернет-магазинов

дизайн промо-сайтов

дизайн сайтов-визиток

дизайн соц. сетей ВЫБЕРИТЕ ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО

дизайн мобильных приложений

дизайн любых интерфейсов

дизайн рекламных баннеров

дизайн постов в Instagram или любую другую соцсеть

удобная и понятная подача информации пользователю

иллюстрации / иконки / фирменный стиль

и многое другое (просто спросите в лс :)) Самое главное, это то что я слежу за трендами, а это значит что Ваш сайт/приложение и т.д. будет современным, понятным и удобным!

Для меня важно чтобы Вам все нравилось, поэтому буду работать до победного результата.

А еще я всегда на связи, поэтому со мной можно легко обсудить любые вопросы :)

Если я Вам интересен, то вот мои контакты:

Почта – [email protected]

Telegram – @and1eee

Вконтакте – vk.com/4nd1e

Ну или тут на сайте :)

Буду рад Вам помочь! До скорых встреч ;)