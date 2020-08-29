Ну что ж, добро пожаловать, сейчас я немного расскажу о себе ^-^
Биография:
Меня зовут Андрей, мне 19 лет и я учусь в немецком университете на дизайнера. Имею опыт работы в сфере UX/UI более 2х лет + много работаю на фрилансе (пришлось создать новый аккаунт, т.к. к прошлому больше нет доступа :(). ТАКЖЕ, проходил множество курсов (как зарубежные, так и отечественные), учился на профессию Веб-дизайнера в университете Skillbox. Работал как UX/UI дизайнером, делал моб. приложения и сайты, так и графическим, делал рекламу во всех её видах.
Skills:
- Figma
- Adobe XD
- Photoshop CC
- Illustrator CC
- дизайн корпоративных сайтов
- дизайн лендингов
- дизайн интернет-магазинов
- дизайн промо-сайтов
- дизайн сайтов-визиток
- дизайн соц. сетей ВЫБЕРИТЕ ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО
- дизайн мобильных приложений
- дизайн любых интерфейсов
- дизайн рекламных баннеров
- дизайн постов в Instagram или любую другую соцсеть
- удобная и понятная подача информации пользователю
- иллюстрации / иконки / фирменный стиль
- и многое другое (просто спросите в лс :))
Самое главное, это то что я слежу за трендами, а это значит что Ваш сайт/приложение и т.д. будет современным, понятным и удобным!
А еще я всегда на связи, поэтому со мной можно легко обсудить любые вопросы :)
Если я Вам интересен, то вот мои контакты:
Почта – [email protected]
Telegram – @and1eee
Вконтакте – vk.com/4nd1e
Ну или тут на сайте :)
Буду рад Вам помочь! До скорых встреч ;)