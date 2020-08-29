4nd1e

Андрей Таскаев 4nd1e

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
С удовольствием помогу Вам с любыми проектами

Ну что ж, добро пожаловать, сейчас я немного расскажу о себе ^-^

Биография:

Меня зовут Андрей, мне 19 лет и я учусь в немецком университете на дизайнера. Имею опыт работы в сфере UX/UI более лет + много работаю на фрилансе (пришлось создать новый аккаунт, т.к. к прошлому больше нет доступа :(). ТАКЖЕ, проходил множество курсов (как зарубежные, так и отечественные), учился на профессию Веб-дизайнера в университете Skillbox. Работал как UX/UI дизайнером, делал моб. приложения и сайты, так и графическим, делал рекламу во всех её видах.

Skills:

  • Figma
  • Adobe XD ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
  • Photoshop CC
  • Illustrator CC
Мои услуги:

  • дизайн корпоративных сайтов
  • дизайн лендингов
  • дизайн интернет-магазинов
  • дизайн промо-сайтов
  • дизайн сайтов-визиток
  • дизайн соц. сетей                                                                          ВЫБЕРИТЕ ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО
  • дизайн мобильных приложений
  • дизайн любых интерфейсов
  • дизайн рекламных баннеров
  • дизайн постов в Instagram или любую другую соцсеть
  • удобная и понятная подача информации пользователю
  • иллюстрации / иконки / фирменный стиль
  • и многое другое (просто спросите в лс :))

    Самое главное, это то что я слежу за трендами, а это значит что Ваш сайт/приложение и т.д. будет современным, понятным и удобным! 

Для меня важно чтобы Вам все нравилось, поэтому буду работать до победного результата.

А еще я всегда на связи, поэтому со мной можно легко обсудить любые вопросы :)

Если я Вам интересен, то вот мои контакты:

Почта[email protected]

Telegram – @and1eee

Вконтактеvk.com/4nd1e

Ну или тут на сайте :)

Буду рад Вам помочь! До скорых встреч ;)