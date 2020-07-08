Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта. Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению ...
Дизайн лендинга
Добрый деньнам нужен макет сайта для фитнес тренерав psd или как вам удобнотексты вам предоставятнужен крутой дизайн в 2-х версиях - для мобильного устройства и для десктопаобразец вот https://projectx.fit/сколько по времени и деньгам будет стоить подобная услуга у вас
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