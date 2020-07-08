Веб-страница для BOORGER

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки484 просмотра

Дизайн сайтов

Есть три вида: демо(4-5 страниц) от 4 000 руб, полная от 35 000 руб, полная+прототип 40 000 руб

5 лет назад
khusvnov
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Владислав
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Арина
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Александра
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Ольга
 
46 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Вероника
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
45 отзывов
5 лет назад
Александра
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анастасия
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Даша
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
5 лет назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Добрый день! есть сайт www.shlif-proekt. ru  его надо переделать. Т.е. полностью обновить дизайн.   Структуру сайта можно менять.  + он должен  выглядить профессионально на любом устройстве.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка Дизайн Сайта и Дизайн Мобильного приложения

    Разработка Дизайн Сайта и Дизайн Мобильного приложения игрового проекта  аналогичного проекта https://bit.ly/3gBlsHs  Дизайн Сайта Бюджет Главная страница 4000 рублей в 3х разрешениях Desktop Mobile Tablet  и цена за внутрений страницы 1 страница 1000 рублей ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тестовый заказ - переделать 1 блок лендинга

    Задача: переделать один из блоков страницы job.englex.ru/vacancy. У этой страницы высокая конверсия. При этом блоки на странице весьма стандартные. Ваша задача переделать один из предложенных блоков таким образом, чтобы придать ему уникальности, ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    $120

    Добрый день! для защиты от спама - рассматриваются ответы начинающиеся со слов "готов сделать дизайн" Мы проводим редизайн сайта по поставке IT-оборудования. Схема нового дизайна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта-партнерки, 13 страниц, 2 модальных окна

    Необходимо создать современный и чистый дизайн под десктоп (+night mode) сайта партнерской сети. 13 страниц, 2 модальных окна + дизайн письма рассылки. Стиль: максимально современный, минимально перегруженный. Основной цвет белый, с некоторыми яркими акцентами. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта на Simpla

    Полностью изменить дизайн сайта, сделать более современный, функционал должен остаться без изменений https://atl-gk.ru/

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • IT магазин и услуги

    $700

    Необходим сайт где будут продаваться компьютеры и акссесуры а так же услуги по ремонту Стандартные заявки будут игнорироваться. Сроки до 10-ого августа Наполнением информацией буду заниматься я Точный референс имеется ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад