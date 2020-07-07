Тестовый заказ - переделать 1 блок лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок805 просмотров

Задача: переделать один из блоков страницы job.englex.ru/vacancy.

У этой страницы высокая конверсия. При этом блоки на странице весьма стандартные. Ваша задача переделать один из предложенных блоков таким образом, чтобы придать ему уникальности, при этом сохранив общий стиль сайта. Желательно, чтобы при этом блок не потерял в информативности и конверсия страницы не снизилась.

Вы можете выбрать один из следующих блоков:

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5 лет назад
guest_1594130075207
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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povedenko_design
Илья 
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Bluewavew
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STASAN_360
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Рекомендую данного заказчика. На вопросы отвечал оперативно и ясно. Не было проблем с коммуникацией. Отправил оплату вовремя.

Заявки фрилансеров

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povedenko_design
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