Тестовый заказ - переделать 1 блок лендинга

Задача: переделать один из блоков страницы job.englex.ru/vacancy.

У этой страницы высокая конверсия. При этом блоки на странице весьма стандартные. Ваша задача переделать один из предложенных блоков таким образом, чтобы придать ему уникальности, при этом сохранив общий стиль сайта. Желательно, чтобы при этом блок не потерял в информативности и конверсия страницы не снизилась.

Вы можете выбрать один из следующих блоков: