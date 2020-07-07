Необходимо создать современный и чистый дизайн под десктоп (+night mode) сайта партнерской сети. 13 страниц, 2 модальных окна + дизайн письма рассылки. Стиль: максимально современный, минимально перегруженный. Основной цвет белый, с некоторыми яркими акцентами. ...
Уникальный дизайн к шаблону
Возможно ли сделать из этого шаблона уникальный дизайн к будущему проэкту? http://wpmu.demo2.webcam/
Хотелось бы что то вроде этого megacams.me
Заявки фрилансеров
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