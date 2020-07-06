Дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru

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Закрыт58 заявок1419 просмотров

Нужен дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru (главная страница, страница каталога, страница товара, информационная страница). Дизайн должен быть минималистичный. Возможно использование какого-то детского персонажа, например похожего на Смурфиков. В дизайне важно отталкиваться от основных принципов юзабилити, от того как пользователи просматривают сайты.Цветовая гамма как на логотипе.

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5 лет назад
viktorianet
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