viktorianet

Нужен дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru (главная страница, страница каталога, страница товара, информационная страница). Дизайн должен быть минималистичный. Возможно использование какого-то детского персонажа, например похожего на Смурфиков. В дизайне важно отталкиваться от основных принципов юзабилити, от ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт5 лет назад
Помогите решить вопрос разные цены в разных городах. vmBranch не подходит, поддомены не подходят. Сейчас под каждый город сознан отдельный продавец. Геолокация определяется с помощью данного модуля http://www.kutsevalov.name/2013/08/13/modul-vibora-goroda-dlya-joomla/comment-page-6/. У каждого продавца есть контакты (страна, город). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Фабрике по производству матрасов и др постельных принадлежностей требуется редизайн официального сайта в интернет-магазин. Хочется видеть современный лаконичный, но функциональный дизайн сайта. Основная информация во вложении, подробности и тонкости в ходе работы.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад