viktorianet

Виктория viktorianet

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru

    Нужен дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru (главная страница, страница каталога, страница товара, информационная страница). Дизайн должен быть минималистичный. Возможно использование какого-то детского персонажа, например похожего на Смурфиков. В дизайне важно отталкиваться от основных принципов юзабилити, от ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется доработать virtuemart 3 (joomla 2.5)

    Помогите решить вопрос разные цены в разных городах. vmBranch не подходит, поддомены не подходят. Сейчас под каждый город сознан отдельный продавец. Геолокация определяется с помощью данного модуля http://www.kutsevalov.name/2013/08/13/modul-vibora-goroda-dlya-joomla/comment-page-6/. У каждого продавца есть контакты (страна, город). ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    Фабрике по производству матрасов и др постельных принадлежностей требуется редизайн официального сайта в интернет-магазин. Хочется видеть современный лаконичный, но функциональный дизайн сайта. Основная информация во вложении, подробности и тонкости в ходе работы.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад