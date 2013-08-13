Требуется доработать virtuemart 3 (joomla 2.5)

Помогите решить вопрос разные цены в разных городах. vmBranch не подходит, поддомены не подходят. Сейчас под каждый город сознан отдельный продавец. Геолокация определяется с помощью данного модуля http://www.kutsevalov.name/2013/08/13/modul-vibora-goroda-dlya-joomla/comment-page-6/. У каждого продавца есть контакты (страна, город). Может кто знает как сделать чтоб в конкретном городе были доступны товары только продавца из этого города?