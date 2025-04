Создать новый раздел сайта на Django/Python

На сайте http://swingersclubslist.org/ (осторожно, взрослая тематика) добавить ещё один раздел, похожий на тот, что сейчас называется "Swingers clubs in".

Отличие раздела — то, что в нём будет не каталог клубов, а список объявлений, берущихся из базы данных-пула объявлений. В остальном — это клон раздела "Swingers clubs in".

Дополнительно написать скрипт, который при запуске в командной строке добавляет N объявлений.

Подробное ТЗ:

Что появляется на сайте

- на главной странице под блоком «Local Swing Lifestyle Clubs in» новый блок со штатами, «Local Hookups in»

- каждый штат ведёт на страницу nn-hookups.html (где nn — двухбуквенный код штата)

- структура страницы штата такая же, как и у nn-clubs.html, вместо «Swingers clubs in» - «Hookups in», далее — листинг, как на http://southeasttexas.backpage.com/Datelines/ — список, разделённый датами, далее — паджинатор, далее — те же блоки «Help us with information about this cities», «Swing Clubs list by state»

- ссылки ведут на страницы вида: http://swingersclubslist.org/hookup/51/Couples-Massage-Weekend.html (строение ссылок такое же, как у клубов http://swingersclubslist.org/club/51/Couples-Massage-Weekend.html — с 301 редиректом, посмотреть, как сделано в проекте)

- строение страницы такое же, как и http://swingersclubslist.org/club/51/Couples-Massage-Weekend.html, только поля там другие (посмотреть в базе-пуле объявлений)

- дополнительно сделать скрипт командной строки, каждый запуск которого добавляет несколько объявлений. У него есть параметры n - число объявлений. И n m — задаются одновременно, указывают диапазон от n до m, рандом выбирает число объявлений, лежащее в этом диапазоне. Например, n=5 m=15 — рандом от 5 до 15