Добавление свойств товара в корзину. Битрикс-Старт

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Закрыт2 заявки109 просмотров

Необходимо доработать решение http://bitrixtest.mlife-media.by/asz/catalog/avtomobilnaya-elektronika/gps-navigatory/3632/ до примерно такого вида http://lena-basco.ru/catalog?id=308, чтоб в корзину добавлялись свойства товара и комментарий

сколько это будет стоить?

10 лет назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 дней назад

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Нет заявок фрилансеров