Внесение изменений на сайт (Joomla)

Уважаемы Фрилансеры!

Для специалистов Joomla

Необходимо произвести изменения и доработки на сайте в соответствии с тех заданием (Прилагается)

Задание не сложное – на несколько часов – но СРОЧНОЕ Обращаю Ваше внимание что необходимо исполнение данного проекта. 28 апреля вторник

Прошу Вас сообщить сроки и вознаграждение за проект.

Заранее Спасибо