Внесение изменений на сайт (Joomla)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки201 просмотр

Уважаемы Фрилансеры!

Для специалистов Joomla

Необходимо произвести изменения и доработки на сайте в соответствии с тех заданием (Прилагается)

Задание не сложное – на несколько часов – но СРОЧНОЕ Обращаю Ваше внимание что необходимо исполнение данного проекта. 28 апреля вторник

Прошу Вас сообщить сроки и вознаграждение за проект.

Заранее Спасибо

Joomla
10 лет назад
Sergee1
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$80
2 дня
Огромная благодарность Николаю. Все сделано качественно и в срок. Отдельное спасибо за коммуникабельность!!! Рекомендую Николая как надежного исполнителя!
Хочу поблагодарить за приятное сотрудничество. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад

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