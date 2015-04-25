Сделать Wi-Fi с Web авторизацией

Требуется создать аналог wifi-4-like.ru

Принцип работы:

Гость подключается к бесплатной точки доступа

Для доступа выбирает социальную сеть

На странице гостя в соц. сети размещается рекламный пост или же он подписывается на группу вашего заведения

Технически должно быть реализовано так, что на вай-фай роутере прописывается наш днс благодаря которому и происходит редирект на необходимую страницу, на которой пользователю для получения доступа в интернет предлагается сделать репост записи в одной из соц. сетей

Технические характеристики!

1. Количество соц.сетей для авторизации – 3шт (Вконтакте, Одноклассники, Instagram)

2. Возможность редактирования приветственной страницы (картинка, текст, название заведения)

3. Возможность настраивать размещаемый рекламный пост Вконтакте и OK

4. Возможность указать группы Вконтакте, Одноклассники, Instagram для вступления в них

Статистика и показатели:

1. Количество подключений за выбранный интервал времени

2. Статистика подключений по определенной соц.сети

3. Возможность просмотра статистики для выбранного из списка заведения

Пишите предполагаемую стоимость и сроки