Завершить регистрацию на английском приложения комментариев facebook

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$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок215 просмотров

Регистрация завершена процентов на 50, прошу помощи, так как самому некогда.

10 лет назад
nikolay21
Николай 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$25
1 день
Спасибо большое! То, что не получилось у меня, и у 2х предыдущих исполнителей, Александр сделал быстро и качественно, всем рекомендую
Рад сотрудничеству и работе с Николаем, очень приятный в общении человек! ТЗ понятное и четкое, оплата без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад