Доработать сайт.

Добрый день.

Ищу программиста, который сможет разобраться в самописном коде и сделать небольшую доработку.

Адрес сайта: www.rostela.by

Задача:

http://www.rostela.by/catalog/iz-nerzhavejushei-stali_49/lesenki_68/106-Polotencesushitel-Bolero/

Имеется каталог продуктов, под "характеристиками" продукта есть поле "Приблизительная розничная цена:"

При добавление / редактирование товара в админке – это обычное поле с возможностью написания текста.

Требуется сделать возможность добавления ссылки, вместо обычного текста. Т.е. финальный вариант должен выглядеть так:

Приблизительная розничная цена: См. цену в интернет-магазине (и ссылка на интернет магазин).

Срок исполнения – до понедельника.

Просьба указать в проекте стоимость, а также опыт выполнения подобных работ.