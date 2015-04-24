Мобильная верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Добрый день!

Необходимо к понедельнику (край вторник) сделать мобильный верстку лендинга http://parking-vip.ru/

Ленд на джумле.

Прошу указывать стоимость

Joomla
10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров