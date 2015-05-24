Добрый день. Мне нужен хороший, опытный и надёжный программист для разработки чата используя Node.JS + sockets. Требуется отличное знание JavaScript, HTML, CSS, Node.JS. Другие языки не предлагать. Макет самого чата готов ...
Графика свечного анализа
Создать рабочий прототип графика свечного анализа
1) Требуется формировать свечной график (4 цены - минимальная за период, максимальная, открытие и закрытие)
- разных периодов 1-2-3-4-5-15-30-45-мин (потенциально, любых периодов)
- как тиковый поток ценовых данных (1 цена), так и свечная история подгружается с нашего сервера в JSON-формате
- последняя (крайняя правая) свеча должна быть динамичной, т.е. меняться ежесекундно в зависимости от поступающих тиков.
- образец свечного графика - http://binarytrader.ru/treyding-s-zhivogo-grafika/
- наш шаблон - http://joxi.ru/bmoBGeMs10p0ry
2) Потребуется прием внешних данных, получаемых одновременно с котировками при перерисовке экрана:
- с нанесением поверх графика вертикальных линий (временнЫх отметок открытия и закрытия торгового ордера) и горизонтальных линии (ценовых отметок открытия торгового ордера)
- для однотонной смены цвета "бакграунда"
- для смены стиля (шаблон существует в двух видах, темный и светлый)
3) Потребуется вычисление 5-6 "технических индикаторов" по предоставленным формулам на основании исторических ценовых данных.
С нанесением полученного массива точек в виде линейного графика (сплайна), как поверх свечного графика, так и чуть ниже. Вот пример (https://yadi.sk/i/P9qiBhE2gGniC) размещения на свечном графике индикаторов двух типов.
4) API для торговых операций с нанесением на график меток и уровней рыночного открытия/закрытия
5) Обычный хостинг. Специфические библиотеки установить не дадут. SSH/FTP дадим
6) Реализация данного графика должна корректно работать на всех распространенных видах браузеров
В заявке указывайте сроки исполнения и свою цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется трубка test.fenux.pro отправляет смс, все работает, нужно сделать следующее: 1. Клиентам необходимо предоставлять только лишь код, вставив код они бы смогли получить данную трубку на свой сайт. На данный момент трубку можно добавить ...Закрыт10 лет назад
Достался сайт с движком на базе Yii. Надо выполнить ряд задач по правке шаблонов и мелким доработкам. Сам сайт - kavkaz-klimat.ruВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать синхронизацию 1с версия 7.7 с opencart. Проект заберет тот, кто предложит адекватную ценуЗакрыт10 лет назад
Нужен опытный исполнитель, хорошо знающий Wordpress для работы с установленной темой. Установка плагинов не устроила, необходимо все сделать вручную.Закрыт10 лет назад
Необходимо провести ряд работ по сжатию и переносу стилей и скриптов: Включить сжатие, чтобы уменьшить объем передаваемых данных. Удалить из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен программист fulltime для поддержания и развития онлайн проекта по продажам Опыт работы с yii2 framework, умение работать с git, знание php/mysql/ajax/jquery/html5/css3Веб-программирование14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим специалист 1С Битрикс (возможно начинающий), с хорошими знаниями PHP, MySQL, и смежных языков. Основные задачи: - Работа по техническому (ким) заданиям на разработку, доработку и поддержку модулей. - Развитие и поддержка ...Закрыт10 лет назад
На www_kilemmarket_kz перестали отображаться заказы, хотя вроде с сайта заказ сделать можно. В чём проблема? Нам необходимо это решить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
сть необходимость сделать приложение для отложенного постинга в инстаграм совместно с backend разработчиком. Все фильтры и прочие подобные вещи будут реализованы на сервере, от исполнителя нужен только сам бот, работающий с мобильным приложением ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад