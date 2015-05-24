Создать рабочий прототип графика свечного анализа

1) Требуется формировать свечной график (4 цены - минимальная за период, максимальная, открытие и закрытие)

- разных периодов 1-2-3-4-5-15-30-45-мин (потенциально, любых периодов)

- как тиковый поток ценовых данных (1 цена), так и свечная история подгружается с нашего сервера в JSON-формате

- последняя (крайняя правая) свеча должна быть динамичной, т.е. меняться ежесекундно в зависимости от поступающих тиков.

- образец свечного графика - http://binarytrader.ru/treyding-s-zhivogo-grafika/

- наш шаблон - http://joxi.ru/bmoBGeMs10p0ry

2) Потребуется прием внешних данных, получаемых одновременно с котировками при перерисовке экрана:

- с нанесением поверх графика вертикальных линий (временнЫх отметок открытия и закрытия торгового ордера) и горизонтальных линии (ценовых отметок открытия торгового ордера)

- для однотонной смены цвета "бакграунда"

- для смены стиля (шаблон существует в двух видах, темный и светлый)

3) Потребуется вычисление 5-6 "технических индикаторов" по предоставленным формулам на основании исторических ценовых данных.

С нанесением полученного массива точек в виде линейного графика (сплайна), как поверх свечного графика, так и чуть ниже. Вот пример (https://yadi.sk/i/P9qiBhE2gGniC) размещения на свечном графике индикаторов двух типов.

4) API для торговых операций с нанесением на график меток и уровней рыночного открытия/закрытия

5) Обычный хостинг. Специфические библиотеки установить не дадут. SSH/FTP дадим

6) Реализация данного графика должна корректно работать на всех распространенных видах браузеров

В заявке указывайте сроки исполнения и свою цену.