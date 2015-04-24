Добрый день. Мне нужен хороший, опытный и надёжный программист для разработки чата используя Node.JS + sockets. Требуется отличное знание JavaScript, HTML, CSS, Node.JS. Другие языки не предлагать. Макет самого чата готов ...
Синхронизация 1с с opencart
Добрый день! Необходимо сделать синхронизацию 1с версия 7.7 с opencart. Проект заберет тот, кто предложит адекватную цену
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