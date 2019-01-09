qwertydesign

Дмитрий qwertydesign

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Огромный опыт проектов включая ТОП компании РФ
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
peanut
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
5 баллов
4 года назад
Модуль оплаты заказа на OpenCart 1.5
Работа выполнена на 100%. Не смог посредник найти сертификат под курл(в задание не входило) Самый ахтунг: А, что я буду платить из своего кармана? Вдруг, там, не срастётся? Не предупредил об конфигурации сервера(я нашел выход). Посредник. Не спец. Вообще далёк от темы и 6 лет - это с 15-ти. Менеджер по отправке кирпичей(есть бекенд не завершенного звонка в скайпе, где его разносит женщина, возможно старший менеджер). Т.е к IT отношения никакого. Каждый вопрос, влечёт неправду, требует 3-4 дня. После этого идёт пересылка почты от реальных заказчиков. Пытался менять доступы в РЕГРУ заказчицы, будучи посредником.
Работа не доделана, исполнитель не на связи в течении уже недели
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Правки лендингов
Всё прошло отлично. Рекомендую)
Сделали задачу даже раньше, чем я рассчитывал
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация Лендинга
Рекомендую всем Дмитрия к сотрудничеству!)
Спасибо, все как обычно супер!
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Правки одностраничного сайта
Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству
Как обычно все отлично :)
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Установка кода на несколько лендингов
Всё прошло отлично. Рекомендую!
Спасибо большое!
Ответный отзыв