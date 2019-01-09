qwertydesign

Работа выполнена на 100%. Не смог посредник найти сертификат под курл(в задание не входило) Самый ахтунг: А, что я буду платить из своего кармана? Вдруг, там, не срастётся? Не предупредил об конфигурации сервера(я нашел выход). Посредник. Не спец. Вообще далёк от темы и 6 лет - это с 15-ти. Менеджер по отправке кирпичей(есть бекенд не завершенного звонка в скайпе, где его разносит женщина, возможно старший менеджер). Т.е к IT отношения никакого. Каждый вопрос, влечёт неправду, требует 3-4 дня. После этого идёт пересылка почты от реальных заказчиков. Пытался менять доступы в РЕГРУ заказчицы, будучи посредником.