qwertydesign

Добрый день! У банка, оплату которого мы хотим использовать есть модуль для OpenCart 3.0, но сайт установлен на версии 1.5, вся документация от банка есть [i]Для интеграции интернет-эквайринга Банка «РОССИЯ», направляю ссылку на портал, где можно ...
Дмитрий qwertydesignqwertydesign
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужно сделать разметку форм для сервиса отслеживания и несколько правок по сайту. Необходимо сделать сегодня. Сайт на битриксе.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо ко всем формам и окнам поп-ап на сайте установить коды отслеживания. CMS-БитриксВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Нужно разместить новые параметры в калькуляторе на 5 страницах + сделать правки по версткеЗавершен5 лет назад
- $30
Всем привет! Нужно поднять текущие показатели (десктоп 70 моб 30) гугл спид для лендинга до зеленой зоныЗавершен5 лет назад
- $8
Нужно поменять ставки в ипотечном калькуляторе на 2х аналогичных страницах + текстВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Всем привет! Нужно сделать правки, тз по запросу, у страницы две версии, моб и десктопВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо установить не сложный код на несколько лендингов, детали в лсВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
ТЗ по запросу Срок на работу 5-7 дней (край) Оперативно помогу разобраться в возникающих вопросахЗавершен5 лет назад
- $19
Всем привет! Нужна помощь по сайту на WP Доработка отправки формы, редактирование меню по требованию заказчика, доработка верстки (частично) адаптив, локальное исправление модуляСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добры день! Необходимо поднять показатели загрузки страницы Все изображения сжаты, на десктопе все в норме, показатель больше 60 а на мобильной версии 1 (она отдельная)Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищу программиста на 1с Битрикс, для реализации лендинга Дизайн в верстке уже готов Задачи: 1) Реализовать карту ближайшей точки продаж (уже все отрисовано, только функционал) 2) Сделать небольшие правки элементов (поменять одно на другое) 3) Добавить анимацию одного ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо спарсить все товары с сайта http://vilado.ru/ ( доступов к сайту нет) на наш сайт, у нас система управления Сайтом 1С Bitrix. Необходимые поля - Картинка, Название, Размер, Состав, Производитель. Цена договорная.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужны отзывы на Яндекс штучек 30 от разных аккаунтовПродающие тексты8 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Нужен программист, который разбирается в Open Cart 2 Стоимость предлагайте после запроса ТЗ Скажу сразу, бюджет не 500 р. Требуется внести правки в проектВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется программист знающий php 5.6 На данный момент есть сформированное задание, которое обсуждается с заинтересованным исполнителем, цену называет исполнительВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходим копирайт на сайт логистической компании. 1) Текст в раздел О Компании http://kmsk.cj26309.tmweb.ru/about/ . Размер - 1500 символов Пример текста - http://stslogistics.net/o_kompanii/ 2) Страница услуги - Все услуги которые там есть на странице http://kmsk.cj26309.tmweb.ru/services, Пример - http://stslogistics.net/uslugi/ Размер - 1200-1400 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Интерисует копирайт и рерайт текста для сайта. Вот исходный файл откуда можно взять информацию в формате ворд [url=https://yadi.sk/i/U7662tmrxB9AH]https://yadi.sk/i/U7662tmrxB9AH[/url]. Прикладываю дизайн сайта [url=https://yadi.sk/i/VZ7fIoLVxB98f]https://yadi.sk/i/VZ7fIoLVxB98f[/url] необходимые блоки , О Макао( копирайт из информации в файле) столько же символов по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Ищем исполнителя для отрисовки плана торгового центра на подобии https://goo.gl/GVU94C Файлы этажей во вложенииИнтерьеры и Экстерьеры36 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Вот пункты, которые необходимо внести, задачи будут постоянно 1) Поменять необходимые прайсы 2) Сделать ссылки внизу "С этим товаром покупают" а так же другие мелкие необходимые изменения Сайт http://www.betongarant.ruВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад