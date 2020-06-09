Модуль оплаты заказа на OpenCart 1.5

Добрый день! У банка, оплату которого мы хотим использовать есть модуль для OpenCart 3.0, но сайт установлен на версии 1.5, вся документация от банка есть

Для интеграции интернет-эквайринга Банка «РОССИЯ», направляю ссылку на портал, где можно найти всю документацию, а также порядок подключения. Так же есть ряд готовых CMS-модулей, ознакомьтесь, возможно какой-то из них подойдет Вам.Ссылка на портал - https://acquiring.abr.ru/.