Модуль оплаты заказа на OpenCart 1.5

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Закрыт3 заявки565 просмотров

Добрый день! У банка, оплату которого мы хотим использовать есть модуль для OpenCart 3.0, но сайт установлен на версии 1.5, вся документация от банка есть

Для интеграции интернет-эквайринга Банка «РОССИЯ», направляю ссылку на портал, где можно найти всю документацию, а также порядок подключения. Так же есть ряд готовых CMS-модулей, ознакомьтесь, возможно какой-то из них подойдет Вам.Ссылка на портал - https://acquiring.abr.ru/.

Opencart
5 лет назад
qwertydesign
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

peanut
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$30
3 дня
Работа не доделана, исполнитель не на связи в течении уже недели
Работа выполнена на 100%. Не смог посредник найти сертификат под курл(в задание не входило) Самый ахтунг: А, что я буду платить из своего кармана? Вдруг, там, не срастётся? Не предупредил об конфигурации сервера(я нашел выход). Посредник. Не спец. Вообще далёк от темы и 6 лет - это с 15-ти. Менеджер по отправке кирпичей(есть бекенд не завершенного звонка в скайпе, где его разносит женщина, возможно старший менеджер). Т.е к IT отношения никакого. Каждый вопрос, влечёт неправду, требует 3-4 дня. После этого идёт пересылка почты от реальных заказчиков. Пытался менять доступы в РЕГРУ заказчицы, будучи посредником.

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peanut
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Андрей
 
32 года
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