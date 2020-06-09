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Доработать интернет магазин WordPress + Woocommerce
Добрый день!
Необходима консультация специалиста по WordPress/Woocommerce.
Интересует возможность доработки сайта trafficshop.com.ua.
(WordPress+Woocommerce). Изначально создавался как интернет магазин для оптовой
торговли одеждой с относительно небольшим ассортиментом (около 1000ед
наименования).
Сейчас рассматриваю возможность допилить под розничный интернет магазин
20000-35000ед (кол-во товаров. Обмен с базой товаров через *.xml файл.
Сайт пока "мертвый", есть небольшое т/з для 1этапа доработки .
Есть большое опасение что WordPress/Woocommerce может не вытянуть
20000-35000ед товаров.
Буду признателен, если сможете связаться со мной и уделить несколько минут.
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