Доработать интернет магазин WordPress + Woocommerce

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Закрыт9 заявок583 просмотра

Добрый день!

﻿Необходима консультация специалиста по WordPress/Woocommerce.

﻿Интересует возможность доработки сайта trafficshop.com.ua.

(WordPress+Woocommerce). Изначально создавался как интернет магазин для оптовой

торговли одеждой с относительно небольшим ассортиментом (около 1000ед

наименования).

﻿Сейчас рассматриваю возможность допилить под розничный интернет магазин

20000-35000ед (кол-во товаров. Обмен с базой товаров через *.xml файл.

﻿Сайт пока "мертвый", есть небольшое т/з для 1этапа доработки .

﻿Есть большое опасение что WordPress/Woocommerce может не вытянуть

20000-35000ед товаров.

﻿Буду признателен, если сможете связаться со мной и уделить несколько минут.

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