Разработать или предоставить по шаговый бизнес план магазина авто запчасти интернет магазин авито соц сети
Плагин WordPress
Есть интернет-магазин, wordpress+woocommerce. На нем всё стандартно, товары по категориям. Есть поставщик товаров, который предоставляет свой каталог (8000+ позиций) в формате csv файла. Сам файл с списком товаров и изображениями импортируется на сайт стандартными средствами Wordpress.
Проблема: названия категорий товаров в файле csv не совпадают с категориями товаров на
сайте. То есть товары при импорте не раскладываются по категориям. И количество
товаров не позволяет поменять им категории вручную.
Задача: написать скрипт, который будет конвертировать категории товаров из прайс-листа
в категории товаров на сайте.
Результат: плагин wordpress. В его настройках возможность администратору магазина
устанавливать и менять соответствия категорий сайта и прайса поставщика. То
есть в интерфейсе плагина нужна возможность указывать и редактировать
соответствия вида.....
toys -> 0000095
suites -> 0000543
rings -> 00009832....
И так весь список всех категорий магазина и загружаемого файла. После чего файл импортируется и товары раскладываются по категориям в соответствии с этой таблицей замены. Для тестирования готовы дать локальную копию сайта.
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