Плагин WordPress

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Есть интернет-магазин, wordpress+woocommerce. На нем всё стандартно, товары по категориям. Есть поставщик товаров, который предоставляет свой каталог (8000+ позиций) в формате csv файла. Сам файл с списком товаров и изображениями импортируется на сайт стандартными средствами Wordpress.  

Проблема: названия категорий товаров в файле csv не совпадают с категориями товаров на

сайте. То есть товары при импорте не раскладываются по категориям. И количество

товаров не позволяет поменять им категории вручную. 

Задача: написать скрипт, который будет конвертировать категории товаров из прайс-листа

в категории товаров на сайте.  

Результат: плагин wordpress. В его настройках возможность администратору магазина

устанавливать и менять соответствия категорий сайта и прайса поставщика. То

есть в интерфейсе плагина нужна возможность указывать и редактировать

соответствия вида.....

toys -> 0000095

suites -> 0000543

rings -> 00009832....

И так весь список всех категорий магазина и загружаемого файла. После чего файл импортируется и товары раскладываются по категориям в соответствии с этой таблицей замены. Для тестирования готовы дать локальную копию сайта.    

WooCommerceWordPress
5 лет назад
avp2107
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Выбранный исполнитель

gratta
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Escrow
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Кисляк
 
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