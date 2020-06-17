Есть интернет-магазин, wordpress+woocommerce. На нем всё стандартно, товары по категориям. Есть поставщик товаров, который предоставляет свой каталог (8000+ позиций) в формате csv файла. Сам файл с списком товаров и изображениями импортируется на сайт стандартными средствами Wordpress.

Проблема: названия категорий товаров в файле csv не совпадают с категориями товаров на

сайте. То есть товары при импорте не раскладываются по категориям. И количество

товаров не позволяет поменять им категории вручную.

Задача: написать скрипт, который будет конвертировать категории товаров из прайс-листа

в категории товаров на сайте.

Результат: плагин wordpress. В его настройках возможность администратору магазина

устанавливать и менять соответствия категорий сайта и прайса поставщика. То

есть в интерфейсе плагина нужна возможность указывать и редактировать

соответствия вида.....

toys -> 0000095

suites -> 0000543

rings -> 00009832....

И так весь список всех категорий магазина и загружаемого файла. После чего файл импортируется и товары раскладываются по категориям в соответствии с этой таблицей замены. Для тестирования готовы дать локальную копию сайта.