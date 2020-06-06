Небольшой интернет магазин. Сделать копию сайта.

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок1120 просмотров

Нужно сделать копию сайта https://shoxona.com/index.php?route=common/home

Это сайт где люди из США могут заказать необходимые продукты своим близким в Узбекистане.

Также нужно добавить функционал заказа подарков точно по такой же схеме.

С дизайном пока не определились ожидаем что вы может отправить нам примеры дизайна и мы сможем выбрать понравившейся нам дизайн. 

5 лет назад
newmetalcoder
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