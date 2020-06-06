Создать шаблонный ИМ с готового вашего образца. Изменить стилизацию согласно тематики сайта.
Небольшой интернет магазин. Сделать копию сайта.
Нужно сделать копию сайта https://shoxona.com/index.php?route=common/home.
Это сайт где люди из США могут заказать необходимые продукты своим близким в Узбекистане.
Также нужно добавить функционал заказа подарков точно по такой же схеме.
С дизайном пока не определились ожидаем что вы может отправить нам примеры дизайна и мы сможем выбрать понравившейся нам дизайн.
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