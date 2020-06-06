Программист для интернет-магазина на Опенкарт версии 1.5+php
Добрый день!
На для проекта интернет-магазина нужен программист. Примерно перечень работ, которые необходимо сделать:
- доработка главной страницы сайта и внутренних (для удобства посетителей)
-настройка фид для Гугл.Мерчант (правильность "подтягивания" данных с сайта)
-корректное "подтягивание" данных с 1С на сайт (1С программист есть) и т.д
Обязательно:
- соблюдение сроков выполнения задач
-обратная связь по телефону, скайпу, телеграм и т.д
-добросовестность и порядочность
!!!ТОЛЬКО из УКРАИНЫ. В ответах указать:
1) ссылку на проекты (портфолио) с которыми работали и навыки, которыми обладаете.
2) ваш график работы
3) стоимость услуг за час или если определяете позадачно, тоже указать.
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