Программист для интернет-магазина на Опенкарт версии 1.5+php

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Закрыт2 заявки927 просмотров

Добрый день!

На для проекта интернет-магазина нужен программист. Примерно перечень работ, которые необходимо сделать:

- доработка главной страницы сайта и внутренних (для удобства посетителей)

-настройка фид для Гугл.Мерчант (правильность "подтягивания" данных с сайта)

-корректное "подтягивание" данных с 1С на сайт (1С программист есть) и т.д

Обязательно:

- соблюдение сроков выполнения задач

-обратная связь по телефону, скайпу, телеграм и т.д

-добросовестность и порядочность

!!!ТОЛЬКО из УКРАИНЫ. В ответах указать:

1) ссылку на проекты (портфолио) с которыми работали и навыки, которыми обладаете.

2) ваш график работы

3) стоимость услуг за час или если определяете позадачно, тоже указать.

OpencartPHP
5 лет назад
Seomoon
Ольга 
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