Скрипт доставки в магазин (данные с rest ap)

Есть магазин на Wordpress (вукомерс).

Нужно сделать способы доставки на странице оформления заказа.

Способы доставки подтягиваются по рест API с другого сайта -> JSON.

Выбранный способ доставки должен отправляться вместе с заказом (вот тут я не знаю - можно ли такое сделать, поэтому если нельзя - сообщите в откликах, ранее я не работал с вордпресом, поэтому хз).

Запросы:

1. Поисковые подсказки.

После ввода населенного пункта показать юзеру населенные пункты с таким именем. Пользователь выбирает из списка свой населенный пункт.

2. Список способов доставки.

С выбранным населенным пунктом отправляется ещё запрос, в ответ приходят способы доставки (иногда их много). Данные 2 типов - точки выдачи и/или курьерская доставка.

3. Вывести снизу или в появляющемся окне Яндекс Карту с этими точками выдачи, чтобы пользователь выбрал нужную. В качестве примера в прикрепленном файле есть то, как хотелось бы видеть, но это лишь рекомендация.

В итоге, отправлять админу вместе с заказом выбранный способ доставки.

В качестве примера могу прислать пример с первыми 2 запросами и ответами.

В откликах указывайте стоимость работы и сроки исполнения.

С уважением, Александр.