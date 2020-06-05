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Скрипт доставки в магазин (данные с rest ap)
Есть магазин на Wordpress (вукомерс).
Нужно сделать способы доставки на странице оформления заказа.
Способы доставки подтягиваются по рест API с другого сайта -> JSON.
Выбранный способ доставки должен отправляться вместе с заказом (вот тут я не знаю - можно ли такое сделать, поэтому если нельзя - сообщите в откликах, ранее я не работал с вордпресом, поэтому хз).
Запросы:
1. Поисковые подсказки.
После ввода населенного пункта показать юзеру населенные пункты с таким именем. Пользователь выбирает из списка свой населенный пункт.
2. Список способов доставки.
С выбранным населенным пунктом отправляется ещё запрос, в ответ приходят способы доставки (иногда их много). Данные 2 типов - точки выдачи и/или курьерская доставка.
3. Вывести снизу или в появляющемся окне Яндекс Карту с этими точками выдачи, чтобы пользователь выбрал нужную. В качестве примера в прикрепленном файле есть то, как хотелось бы видеть, но это лишь рекомендация.
В итоге, отправлять админу вместе с заказом выбранный способ доставки.
В качестве примера могу прислать пример с первыми 2 запросами и ответами.
В откликах указывайте стоимость работы и сроки исполнения.
С уважением, Александр.
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