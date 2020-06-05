Доработать интернет магазин на Опенкарт

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Закрыт7 заявок773 просмотра

https://moodstore.kg/ сайт наш 

ТЗ , Такова 1. полностью поменять дизайн , чтоб было удобный сайт , адаптированный на продажи , адаптированный на смартфоны андроид , айфон , планшет . 2 . подключить оплатой картой , элсом , о! деньги , 3,запустить сео , 4 . Функциональность чтоб хорошо работала

прошу указывайте примерную  стоимость и сроки 

AndroidOpencart
5 лет назад
guest_15881601151174
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арсентий
 
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6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад

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