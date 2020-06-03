Добрый день, необходимы доработки интернет магазина на opencart Шаблон Journal Доработки в основном заключаются в настройках шаблона + установке плагинов ТЗ https://docs.google.com/document/d/1yID8wMbwnlUO04wez8CIzOw-y5u4Eym6s5KXZ6B-M70/edit Не все ...
Решение проблемы на сайте Opencart
Столкнулись со следующей проблемой на сайте интернет-магазине Opencart.
Проблема со статусом онлайн оплаты.
Ситуация: покупатель полностью все оплатил, но в админку и в письме падает статус часто "Ожидает оплаты". Хотя в банке стоит статус "Оплачено".
Замечено (но только на нескольких тестированиях, возможно это не закономерность): если в конце покупатель нажимает на кнопку возврата на сайт после всей оплаты - то заказ приходит в нужном статусе в админку, если же нажимает просто на закрытие вкладки - идет какой-то обрыв, и статус падает в "ожидает оплаты". Возможно нужно дорабатывать API.
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