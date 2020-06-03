Решение проблемы на сайте Opencart

Столкнулись со следующей проблемой на сайте интернет-магазине Opencart.

Проблема со статусом онлайн оплаты.

Ситуация: покупатель полностью все оплатил, но в админку и в письме падает статус часто "Ожидает оплаты". Хотя в банке стоит статус "Оплачено".

Замечено (но только на нескольких тестированиях, возможно это не закономерность): если в конце покупатель нажимает на кнопку возврата на сайт после всей оплаты - то заказ приходит в нужном статусе в админку, если же нажимает просто на закрытие вкладки - идет какой-то обрыв, и статус падает в "ожидает оплаты". Возможно нужно дорабатывать API.