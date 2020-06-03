Доработка интернет магазина на opencart

Добрый день, необходимы доработки интернет магазина на opencart

Шаблон Journal

Доработки в основном заключаются в настройках шаблона + установке плагинов

ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1yID8wMbwnlUO04wez8CIzOw-y5u4Eym6s5KXZ6B-M70/edit

Не все пункты обязательны, зависят от вашего бюджета, за который возьметесь

Сам шаблон сайта можно посмотреть по запросу Физали (не дает ссылку ставить)

Пишите ваш бюджет, с пометкой "физали2020", без пометки отправляю в спам