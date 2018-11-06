dyke_alp

Данила dyke_alp

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

hryvnia
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Заполнить шаблон
+
Все отлично. Быстрая работа, правка по моим реккомендациям
Ответный отзыв
bogdanulyanov
Богдан 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Внести небольшие изменения на сайт + добавить товары
+
+
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Внести изменения в скрипт автозамены текста в html
HTML
Взаимно!
Отлично!
Ответный отзыв
wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Натянуть лендинг на вордпрес, установить блог
WordPress
+
+
Ответный отзыв
gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Внести правки в вордпресс
WordPress
+++
++++
Ответный отзыв
Показать больше отзывов