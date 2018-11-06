Необходимо доработать скрипт, добавив новые переменные для передачи заявок с сайта в СРМ, а также написать вебхук для передачи данных (имя и телефон) с СРМ на другой сайт. Подробное техническое задание будет предоставлено для правки.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт сделан на опенкарте шаблон вот такой technics. 899themes. ru/jelektronika/telefony-i-smart-chasy/mobilnye-telefony В данный момент стоит фильтр FilterVier_SEO_v.3.0.58 Нужно установить стандартный фильтр шаблона Задачи 1. Установить стандартный фильтр шаблона 2. Добавить ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо спарсить товары из более чем 15 магазинов и разместить их на сайте разбив по категориям ссылка на таблицу по парсингу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-gOrO6gAJVzen2hvRxn0l1iWLoO209Oa_A795muqF8/edit?usp=sharing парсятся таблицы – детская одежда ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! ТЗ https://docs.google.com/document/d/1yID8wMbwnlUO04wez8CIzOw-y5u4Eym6s5KXZ6B-M70/edit?usp=sharing Интернет магазин Физали - можно посмотреть Шаблон - Journal По пунктам можно задавать вопросы Антиииспаам - "физали2020", кто не пишет в начале сообщения - в спам=)Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимы доработки интернет магазина на opencart Шаблон Journal Доработки в основном заключаются в настройках шаблона + установке плагинов ТЗ https://docs.google.com/document/d/1yID8wMbwnlUO04wez8CIzOw-y5u4Eym6s5KXZ6B-M70/edit Не все ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый! Необходимо сделать сайт агрегатор аналог сайта https:// korolev. englishchoice.ru/ Необходимо создать копию сайта без контента с работоспособными фильтрами и добавлением школВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
нужно помочь соеденить ройстат, сайт и нашу срм систему Суть задачи – на сайт устанавливается счетчик ройстата, который каждому лиду передаваемому в срм систему дает определенный номер. Далее в срм в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Надо написать скрипт по добавлению сайтов в яндекс вебмастер с добавлением регионов. ТЗ Вот тз Заходим на webmaster.yandex.ru вводим имя и пароль, ...Закрыт6 лет назад
Добрый день. Задача стоит в написание скрипта (либо шаблона для бесплатного аналого zennoposter) по регистрации сайтов в яндекс вебмастере с присвоением им регионов и разгадыванию капч. вот пример ТЗ как это реализуется ...Закрыт6 лет назад
Добрый! Необходимо заполнить вот этот шаблон b-bochka.ru новыми картинками, вставить тексты, уникализировать шаблон - поменять цветовую гамму. Инфу, тексты, сайт от куда брать картики предоставляю. Жду предложений по цене.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый! Необходимо произвести интеграцию amoCRM и гугл таблиц для музыкальной студии В данный момент существует таблица расписание выглядит вот так http://prntscr.com/lierxy Нужно сделать, чтобы можно было отправлять данные из срм ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый! Необходимо произвести интеграцию amoCRM и гугл таблиц для музыкальной студии В данный момент существует таблица расписание выглядит вот так http://prntscr.com/lierxy Нужно сделать, чтобы можно было отправлять данные из срм ...Закрыт6 лет назад
Ищем подрядчика по размещению ссылок в различных каталогах на наши сайты. Приветствуется опыт. Предложения по линко-билдингу присылайте сюдаПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт – us-polo-assn.ru 1. Добавить выпадающее меню на сайт – us-polo-assn.ru Сделать примерно такое prntscr.com/lcrva8 Список ссылок в меню – prntscr.com/ldmbx5 2. Необходимо доработать мобильную версию сайта ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый! Необходимо подобрать 5 товарных шаблонов лендингов по тематике гироскутеры, скачать их и внести в них изменения согласно ТЗ.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо скопировать 5 лендингов с заменой 1. Текста 2. Картинок 3. Стилей (уникализация) + вставить статью в тело лендинга. + Оптимизировать код по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо написать простой шаблон Задачи - вход по заданному паролю-логину Добавление в поля по списку Скачивание файлов с помещением в папки согласно таблицеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать 2 шаблона для imacros Описание Копируем сайт из таблички (вот скрин http://prntscr.com/esahf3) Вставляем вот сюда - http://prntscr.com/esahmx (первое поле просто копируем, во втором пишем www. и потом ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Внести изменения на сайт. Тз в приложении Сайт - простой html Адрес - korolev.alpinist-prom.ruHTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
привет! Нужно сделать еще две проги 1. Автоматическое добавление по списку сайтов на хостинг (но у них нет апи, какой то эммулятор или типа этого) сейчас заносятся в ручную http://prntscr.com/f3r8s7 2. Автоматическое ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад